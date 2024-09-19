Германия справилась с дефицитом газа, вызванным прекращением поставок из России

Министр экономики Хабек заявил о завершении энергетического кризиса в Германии

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, немецкая экономика успешно справилась с дефицитом газа, вызванным прекращением поставок из России, сообщает Лента. Министр подчеркнул, что проблема, существовавшая последние два года, больше не ощущается.

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Хабек признал, что стоимость топлива не вернется к докризисному уровню. До 2023 года Германия была основным рынком сбыта для "Газпрома".

С 2022 года Германия находилась в чрезвычайной ситуации по газовой безопасности. Страна активно экономила топливо и искала альтернативных поставщиков. Эти меры привели к замедлению национальной экономики, которое до сих пор не удалось преодолеть. Одним из возможных последствий роста цен на энергоносители может стать беспрецедентное закрытие заводов Volkswagen.

Несмотря на экономические трудности, фондовый рынок Германии демонстрирует рост, что свидетельствует о вере инвесторов в перспективы национальной экономики. С начала года индекс S&P Germany BMI Liquid 35/20 Capped, объединяющий 30 наиболее ликвидных акций немецкого рынка, вырос на 14%.

Ранее президент России Владимир Путин выразил непонимание по поводу нежелания Берлина договориться с Москвой об использовании уцелевшей части газопровода "Северный поток-2", который так и не был сертифицирован.

Уточнения

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