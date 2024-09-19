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"Спада экономики нет": эксперт объяснила, почему власти не раздают россиянам деньги, как в Таиланде

Профессор Сорокина: в России не наблюдается спада экономики
1:59
Экономика

Россия не может перенять опыт Таиланда по выплате денег населению, так как в РФ нет спада экономики, рассказала агентству "Прайм” директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.

Профессор Сорокина: в России не наблюдается спада экономики
Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Ранее власти Таиланда приняли решение выплачивать по 10 тысяч батт социально незащищённым гражданам в целях повышения темпов экономического развития, включая потребительскую активность населения. Всего выплаты получат 14,6 миллиона жителей королевства.

Сорокина пояснила, что государственная политика Таиланда и России движется в разных направлениях. Так, РФ ускоряет темпы экономики за счёт целевых льготных кредитов для граждан и ряда отраслей, а также реализует целевые программы развития. При этом Центробанк постоянно увеличивает ключевую ставку, что создаёт большие трудности для предприятий реального сектора экономики, подчеркнула эксперт.

"То есть, складывается парадоксальная ситуация, при которой одна рука государственного управления разгоняет темпы экономического роста, а другая пытается их остановить, ссылаясь на борьбу с инфляцией”, — сказала она.

Профессор добавила, что в России нет замедления экономики, чтобы применять методы Таиланда. Она отметила, что в 2023 году ВВП России вырос на 3,6%, а потребительская активность более чем высокая. Сорокина указала на то, что из-за высоких ставок ЦБ инфляцию в России разгоняет инфляция издержек, а не высокий спрос.

Эксперт напомнила, что правительство РФ поддерживает определённые категории россиян, например, выплачивая материнский капитал.

"Просто сегодня эти выплаты стали точечными и в основном находятся в ведении региональных властей", — подытожила экономист.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).

Эконо́мика (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяйство» + νόμος «правило, закон»; букв. «правила ведения домашнего хозяйства») — хозяйственная деятельность, а также совокупность общественных отношений, которые складываются в системе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг.

Реце́ссия (от лат. recessus «отступление») — в экономике (в частности, в макроэкономике), относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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