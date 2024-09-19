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Завод Samsung переоборудован для выпуска российских мониторов "Гравитон"

"Гравитон" начал производство мониторов на заводе Samsung
0:39
Экономика

Российская компания "Гравитон" начала производство мониторов для государственного сектора на заводе в Калужской области, ранее принадлежавшем Samsung.

"Гравитон" начал производство мониторов на заводе Samsung
Фото: flickr.com by Pixel.la, PDM

Южнокорейская компания может окончательно покинуть это предприятие из-за возможных вторичных санкций. "Гравитон" уже выпустил пробную партию из 1 тысячи мониторов и планирует увеличить объём производства до 60 тысяч единиц к концу первого квартала 2025 года.

Мониторы с диагоналями 24 и 27 дюймов будут продаваться по цене от 10 тысяч рублей и предназначены для государственных нужд.

Уточнения

Samsung Group — южнокорейская группа компаний, один из крупнейших чеболей, основанный в 1938 году.

Монитор устройство оперативной визуальной связи пользователя с управляющим устройством и отображением данных, передаваемых с клавиатуры, мыши или центрального процессора.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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