X5 Group и АДМ работают над увеличением доступности морепродуктов в России

X5 Group и АДМ заключили соглашение для повышения доступности рыбы В РФ

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

X5 Group, управляющая сетями магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", заключила соглашение с Ассоциацией добытчиков минтая (АДМ) для повышения доступности отечественной рыбной продукции на российском рынке.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, PDM

Главной целью сотрудничества является поддержка внутреннего спроса и развитие культуры потребления морепродуктов среди россиян.

Подписание документа состоялось на Международном рыбопромышленном форуме, в присутствии директора по развитию категорий "ультрафреш" сети "Перекресток" Александры Сухаревой и президента АДМ Алексея Буглака.

Уточнения

X5 Group (ранее — X5 Retail Group) — российская продуктовая розничная торговая компания.



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