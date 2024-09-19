X5 Group и АДМ работают над увеличением доступности морепродуктов в России

X5 Group, управляющая сетями магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", заключила соглашение с Ассоциацией добытчиков минтая (АДМ) для повышения доступности отечественной рыбной продукции на российском рынке.
Главной целью сотрудничества является поддержка внутреннего спроса и развитие культуры потребления морепродуктов среди россиян.
Подписание документа состоялось на Международном рыбопромышленном форуме, в присутствии директора по развитию категорий "ультрафреш" сети "Перекресток" Александры Сухаревой и президента АДМ Алексея Буглака.
X5 Group (ранее — X5 Retail Group) — российская продуктовая розничная торговая компания.
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