Соискателям на руку: дефицит работников стимулирует рост окладов

Экономист отметил положительный эффект кадрового дефицита

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Александр Разуваев обратил внимание на позитивный аспект текущего дефицита кадров на российском рынке труда. По его мнению, нехватка специалистов вынуждает работодателей поднимать заработные платы как действующим сотрудникам, так и новым кандидатам, что способствует росту доходов населения.

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Тем не менее Разуваев отметил и отрицательные стороны этого явления — устойчивое увеличение окладов усиливает инфляционные процессы в стране, пишет "Абзац".

Рост зарплат также повышает потребительскую активность, позволяя россиянам с более высокими доходами приобретать больше товаров и качественных продуктов.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.



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