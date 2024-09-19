Крупнейшие месторождения России обеспечат страну медью на 90 лет вперёд

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что запасов меди в стране хватит на ближайшие 90 лет при текущих темпах добычи.
По данным пресс-службы ведомства, крупнейшие месторождения меди находятся в Забайкалье, на Чукотке, а также в Красноярском и Хабаровском краях.
Козлов отметил, что речь идёт о таких месторождениях, как Удоканское, Октябрьское, Талнахское, Малмыжское и Песчанка. Он также добавил, что 97% запасов меди в России сосредоточены в различных типах руд, включая медно-никелевые и медно-порфировые.
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
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