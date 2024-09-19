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Европа тайно закупает российский газ: эксперт раскрыл детали

Эксперт рассказал о спросе на российский газ в Европе
0:41
Экономика

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал продолжающийся спрос на российский газ в странах Европы.

Эксперт рассказал о спросе на российский газ в Европе
Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Он отметил, что, согласно данным Евростата, фактических покупателей российского газа больше, чем официальных получателей. Это связано с тем, что газ меняет право собственности и распространяется по всей Европе.

Юшков добавил, что Россия продолжает поставлять газ через два оставшихся маршрута в течение всего 2024 года, поддерживая объёмы на высоком уровне, пишут "Известия".

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км². 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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