"Никакого перегрева нет": экономист назвал способ уменьшить инфляцию в России без снижения ключевой ставки

Экономист Гольдфайн: высокая ключевая ставка создала угрозу стагнации и кризиса

3:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Замедление Центробанком темпов прироста денежной массы в экономику спровоцировало денежный голод в России и создало риск стагнации, а в перспективе — экономического кризиса, рассказал Общественной Службе Новостей заслуженный экономист РФ Евгений Гольдфайн.

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Напомним, что 13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 19%. После этого зампредседателя Алексей Заботкин заявил, что регулятор не планирует смягчать денежно-кредитную политику в обозримом будущем. Он отметил, что для этого необходимы сразу несколько условий, включая падение инфляции ниже целевого уровня, значительный рост безработицы и т. д.

По словам Гольдфайна, жёсткая денежно-кредитная политика ЦБ не способствует замедлению инфляции и не скоординирована с действиями по насыщению экономики деньгами. Сейчас главной задачей является уменьшение денежного голода в России, подчеркнул эксперт.

При этом, отметил экономист, с началом спецоперации в экономике наблюдался приток денег.

"Правительство, Минобороны стали даже выдавать авансы, чтобы насытить предприятия деньгами. Резко уменьшились неплатежи, резко увеличился ВВП страны, экономика "задышала". А в последнее время, якобы борясь с инфляцией, с перегревом — хотя никакого перегрева нет — Центробанк стал ограничивать темпы прироста денежной массы М2 в экономику. И опять пошли неплатежи, опять идёт замедление", — констатировал эксперт.

Гольдфайн указал на то, что повышение ключевой ставки Центробанком происходит на фоне снижения темпов прироста денежной массы в обращении, в то время как следовало бы повысить её до 30-50%. Насыщение деньгами позволило бы укрепить экономику даже без снижения ставки — только за счёт авансов и льготных кредитов, пояснил он.

При этом бояться, что дополнительный выпуск денег ускорит инфляцию и приведёт к падению рубля, не стоит, уверен экономист, так как эмиссия в Россия обеспечена за счёт ресурсов и активов.

"По политике Центробанка, эмиссия якобы может увеличить инфляцию. На самом деле, если она обеспечена, если рубль вызывает доверие, то она не увеличит никакую инфляцию и никаким падением курса не грозит. Она должна привести к увеличению товаров на рынке, а увеличение товаров на рынке сделает инфляцию гораздо меньше", — подчеркнул собеседник.

Гольдфайн предупредил о негативных последствиях денежно-кредитной политики ЦБ. Он отметил, что если денежный голод сохранится, рентабельность в малом и среднем бизнесе не выдержит кредитную нагрузку.

"И если правительство не увеличит программы по льготным кредитам, то нас ждёт стагнация, а возможно, и кризис", — подытожил эксперт.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).



Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.

