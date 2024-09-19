Российская косметика готова покорять зарубежные рынки

Российские косметические бренды уверенно завоёвывают рынок

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам генерального директора Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероники Никишиной, российские бренды косметики уверенно занимают свою нишу на рынке России, как в онлайн, так и в офлайн-продажах, сообщает РИА Новости. По ее мнению, высокое качество и конкурентоспособность российской продукции позволяют рассчитывать на аналогичный успех и за рубежом.

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Никишина выступила на сессии "Женщины для женщин: как российские бренды меняют конъюнктуру глобального рынка косметики" в рамках IV Евразийского женского форума, который проходит в Санкт-Петербурге.

Директор по развитию бизнес-направления Care&Kids компании Ozon Яна Головлева отметила, что в России рынок косметики в этом году превысит 1 триллион рублей, а онлайн-рынок продолжает оставаться драйвером роста, демонстрируя динамику 34%. На маркетплейсе Ozon бренды российского производства в 2024 году наращивают долю до 37% от всего товарооборота против 33% в 2023 году.

Участники сессии обсудили факторы успеха косметического бизнеса в России и за рубежом, особенности позиционирования, а также пути повышения конкурентоспособности отечественной продукции.

"За последние пять лет качество российской косметики сильно выросло. Если раньше мы отставали от западных коллег, то сейчас я вижу, как стремительно мы двигаемся вперед и производим действительно качественную косметику с эффективными составами. Сегодня мы с радостью отмечаем, что одни из самых желанных новинок в мире бьюти — именно от российских брендов", — отметила генеральный директор ООО "Сила Гор" (бренд "Краснополянская косметика") Кристина Cудеревская.

Уточнения

Фо́рум — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.



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