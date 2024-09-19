Пашинян не исключил поставок газа в Армению из Азербайджана

Армения не исключает возможность покупки газа у Азербайджана

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не исключает поставок газа из Азербайджана в будущем, если между странами будет установлен мир, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Arivumathi, CC BY-SA 3.0

Пашинян отметил, что Армения импортирует газ из России и Ирана. Он также подчеркнул, что Азербайджан ранее выразил готовность поставлять газ в Армению в случае установления мира. По словам Пашиняна, если транзитный газопровод пройдет через территорию Армении, то такой вариант также возможен.

В настоящее время Армения получает газ из России через ЗАО "Газпром Армения", которое на 100% принадлежит ПАО "Газпром". В 2007 году был открыт газопровод Иран-Армения, обеспечивающий поставки газа из Ирана.

Уточнения

Газопрово́д — инженерное сооружение, предназначенное для транспортировки природного газа с помощью трубопровода.



Транзи́т — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.



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