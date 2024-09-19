Эксперт оценил глубину влияния банковских проблем между Турцией и Россией

Как санкции отразились на торговле между Турцией и Россией

1:28 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам турецкого экономического обозревателя Тайлана Беюкшахина, санкции США затронули банковское сотрудничество между Турцией и Россией, что привело к затруднениям в торговле, особенно в сфере оборонной промышленности, добычи полезных ископаемых и продажи машинного оборудования, сообщает РИА Новости.

Фото: wikimapia by Vadim.tk, CC BY-SA 3.0

Турецкие банки испытывают давление со стороны США из-за операций с Россией. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил, что турецкие банки блокируют переводы и закрывают счета компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию.

"Торговля между Турцией и Россией продолжается в большинстве областей. Однако самая большая проблема заключается в том, что платежи не могут быть осуществлены через банковские учреждения. Это, естественно, приводит к снижению объемов торговли. Это затронуло практически все отрасли. Утверждается, что больше всего проблем в оборонной промышленности, добыче полезных ископаемых и продаже некоторого машинного оборудования", — сказал Беюкшахин.

В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением. В Москве отмечали, что санкции неэффективны, а Запад не хочет признать провал своей политики.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Уточнения

Транзи́т — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.



Оборонное производство — область производства (промышленности) государства, являющаяся совокупностью научно-исследовательских, испытательных учреждений, организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, испытание, производство и утилизацию вооружения, военной и специальной техники и другого имущества для вооружённых сил (силовых структур) государства.



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