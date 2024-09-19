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ЕС купил у России трубопроводный газ на максимальную за полтора года сумму

ЕС закупил газ из России на максимальную за полтора года сумму
2:25
Экономика

Согласно данным Евростата, Евросоюз импортировал в июле из России трубопроводный газ в рекордном объеме с февраля прошлого года, сообщает ТАСС.

ЕС закупил газ из России на максимальную за полтора года сумму
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, CC BY-SA 4.0

В июле страны ЕС увеличили закупки российского трубопроводного газа в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом — до 665,4 миллиона евро. Это стало максимальным показателем с февраля 2022 года.

Италия стала главным покупателем, увеличив закупки в 5 раз по сравнению с прошлым июлем, достигнув максимального значения с марта этого года — 214 миллионов евро. Венгрия и Словакия увеличили импорт российского газа на 21% и 164,2 миллиона евро и 115,8 миллиона евро соответственно.

В то же время, Греция, Болгария и Чехия сократили импорт российского газа.

За 7 месяцев 2024 года Евросоюз приобрел у России трубопроводного газа на 3,95 миллиарда евро, что на 24% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Доля России в европейском импорте трубопроводного газа выросла почти до 19% с 14% годом ранее.

В начале сентября директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что страны Евросоюза продолжают наращивать закупки российского газа. К настоящему времени доля российского газа в общем импорте ЕС достигает 15%.

В 2022 году многие страны Европы частично или полностью отказались от газа "Газпрома". Весной 2022 года "Газпром" сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию, ссылаясь на невыполнение указа президента об оплате в рублях или на другие технические причины. К осени прекратились поставки по "Северному потоку".

В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, и в итоге окажется в более сильной зависимости от российских нефти и газа.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Сотру́дничество — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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