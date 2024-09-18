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Аналитик предупредила, что ФРС США может снизить ключевую ставку

ФРС США снизит ключевую ставку
0:57
Экономика

По словам аналитика "БКС Мир инвестиций" Оксаны Холоденко, ФРС США может снизить ключевую ставку на 0,5 п. п. на заседании в среду, сообщает Газета.ру.

ФРС США снизит ключевую ставку
Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, PDM

Холоденко отмечает, что у ФРС есть все основания для такого решения: инфляция замедляется, а рынок труда слаб. Она также напоминает, что ФРС обычно действует синхронно с ЕЦБ, который уже дважды снижал ставку.

По мнению аналитика, до конца года ключевая ставка может снизиться на 1-1,25 п. п. Цикл снижения может продлиться до 2026 года, но может быть сокращен из-за реакции финансовых активов на действия ФРС. Холоденко также отмечает, что "серые лебеди", в том числе геополитического характера, могут внести коррективы в прогнозы.

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

Федера́льная резе́рвная систе́ма (Federal Reserve System, ФРС, Федеральный резерв, the Fed) — специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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