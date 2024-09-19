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Страны ЕС перестали поддерживать контакты с Россией по поставкам рыбы

ЕС перестал поддерживать контакты с Россией по поставкам рыбы
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Экономика

По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, несмотря на то, что страны Евросоюза перестали поддерживать контакты с Россией, в частности, по поставкам рыбы, Россия открыла доступ на свой рынок для более чем 500 предприятий из других стран, включая соседние государства, сообщает РИА Новости.

ЕС перестал поддерживать контакты с Россией по поставкам рыбы
Фото: Официальный сайт правительства Камчатского края is licensed under public domain

Данкверт отметил, что ЕС прекратил контакты с Россией по поставкам рыбы, но Россия продолжает расширять список предприятий, которым разрешен импорт в страну.

Он подчеркнул, что включение предприятий в список поставщиков является двусторонним процессом, требующим участия как импортеров, так и экспортеров. В 2024 году Россия успешно сотрудничала с Китаем и Кореей, подтверждая импорт с их стороны.

Уточнения

Предприя́тие — самостоятельный, организационно-обособленный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который производит и сбывает товары, выполняет работы, оказывает услуги.

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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