По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, несмотря на то, что страны Евросоюза перестали поддерживать контакты с Россией, в частности, по поставкам рыбы, Россия открыла доступ на свой рынок для более чем 500 предприятий из других стран, включая соседние государства, сообщает РИА Новости.
Данкверт отметил, что ЕС прекратил контакты с Россией по поставкам рыбы, но Россия продолжает расширять список предприятий, которым разрешен импорт в страну.
Он подчеркнул, что включение предприятий в список поставщиков является двусторонним процессом, требующим участия как импортеров, так и экспортеров. В 2024 году Россия успешно сотрудничала с Китаем и Кореей, подтверждая импорт с их стороны.
Предприя́тие — самостоятельный, организационно-обособленный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который производит и сбывает товары, выполняет работы, оказывает услуги.
Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о пополнении парка истребителей российских ВВС новыми самолётами Су-57.