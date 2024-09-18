Суд ЕС отказался исключать "Беларуськалий" из санкционного списка

Суд Евросоюза отказался снимать санкции с "Беларуськалия"

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Суд Евросоюза отклонил иск "Беларуськалия" об исключении из санкционного списка, сообщает РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

"Иск отклонен", — говорится в документе.

Компания "Беларуськалий", производитель калийных удобрений, добивалась исключения из санкционного списка ЕС, но суд отклонил ее иск. Также суд отклонил иск об отмене персональных санкций против гендиректора компании Ивана Головатого.

"Беларуськалий" был внесен в санкционные списки ЕС 3 июня 2022 года в связи с ситуацией на Украине. Компаниям в ЕС запрещается вести дела с фигурантами санкционных списков, а их имущество на территории стран союза должно быть заморожено.

Уточнения

Кали́йные удобре́ния — минеральные вещества, используемые как источник калия для питания растений; помимо увеличения урожайности, они улучшают качественные характеристики выращиваемой продукции: способствуют повышению сопротивляемости растений к заболеваниям, повышению лёжкости плодов при хранении и стойкости при транспортировке, а также улучшению их вкусовых и эстетических качеств.





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