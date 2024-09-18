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Россия входит в пятёрку стран-лидеров по добыче водных биоресурсов

Патрушев отметил рост рыбохозяйственного комплекса России
0:50
Экономика

Россия входит в топ-5 стран по добыче водных биоресурсов, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Международном рыбопромышленном форуме, сообщает "Комсомольская правда".

Патрушев отметил рост рыбохозяйственного комплекса России
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapusnak foodiesfeed, PDM

"В результате наша страна в этой сфере является одним из мировых лидеров. Мы входим в первую пятерку государств по добыче водных биоресурсов", — отметил Патрушев

Патрушев отметил, что рыбохозяйственный комплекс России демонстрирует устойчивый рост в последние годы. Вылов биоресурсов достиг 5 миллионов тонн в год, увеличившись за последнее десятилетие более чем на 1 миллион тонн.

В прошлом году вылов достиг рекордных 5,37 миллиона тонн, что обусловлено модернизацией отрасли, проводимой при поддержке государства.

Уточнения

Фо́рум — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.

  •  

Модерниза́ция (от англ. modern — современный, передовой, обновлённый) — непрерывный и бесконечный процесс обновления объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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