В Санкт-Петербурге определили участки и здания, которые изымут для строительства ВСМ

Десятки объектов недвижимости в Петербурге изымут ради нового российского проекта

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Росжелдор планирует изъять десятки объектов недвижимости в Санкт-Петербурге для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, сообщает Лента.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrey, CC BY 2.0

Согласно распоряжению агентства, подлежат изъятию 14 земельных участков и 11 зданий. В список попали земли владельца ТРК "Галерея", ООО "Строительная компания Бриз", а также территории местного отделения Всероссийского общества автомобилистов в МО "Балканский".

Также под изъятие попали участки, принадлежащие частным лицам, включая земельный участок на Лиговском проспекте площадью более 3000 квадратных метров.

В 2021 году для строительства ВСМ в Петербурге предлагали снести исторический квартал в центре города, что вызвало возмущение жителей и критику.

Уточнения

Земельный участок — небольшая по площади территория почвы, выделенная в постоянное или временное владение какому-либо лицу.



Ли́говский проспект — одна из основных магистралей Санкт-Петербурга. Пролегает от улицы Некрасова до площади Московские Ворота. Длина — 6 км.





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