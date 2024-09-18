В Санкт-Петербурге определили участки и здания, которые изымут для строительства ВСМ

Росжелдор планирует изъять десятки объектов недвижимости в Санкт-Петербурге для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, сообщает Лента.
Согласно распоряжению агентства, подлежат изъятию 14 земельных участков и 11 зданий. В список попали земли владельца ТРК "Галерея", ООО "Строительная компания Бриз", а также территории местного отделения Всероссийского общества автомобилистов в МО "Балканский".
Также под изъятие попали участки, принадлежащие частным лицам, включая земельный участок на Лиговском проспекте площадью более 3000 квадратных метров.
В 2021 году для строительства ВСМ в Петербурге предлагали снести исторический квартал в центре города, что вызвало возмущение жителей и критику.
Земельный участок — небольшая по площади территория почвы, выделенная в постоянное или временное владение какому-либо лицу.
Ли́говский проспект — одна из основных магистралей Санкт-Петербурга. Пролегает от улицы Некрасова до площади Московские Ворота. Длина — 6 км.
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