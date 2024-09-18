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Россия увеличила морской экспорт нефти на 80 тысяч баррелей в сутки

Россия нарастила морской вывоз нефти
1:27
Экономика

Морские отгрузки российской нефти увеличились за последние четыре недели, достигнув 3,21 миллиона баррелей в день, сообщает Лента.  

Россия нарастила морской вывоз нефти
Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США), PDM

Согласно данным Bloomberg, среднесуточный объем отгрузок нефти вырос на 80 тысяч баррелей в сравнении с предыдущим периодом. За неделю, с 8 по 15 сентября, 30 танкеров перевезли 22,72 миллиона баррелей нефти, что на 730 тысяч баррелей больше, чем неделей ранее. 

Несмотря на рост отгрузок, цена российской нефти марки Urals за этот же период снизилась более чем на три доллара за баррель и опустилась ниже потолка цен в 60 долларов, установленного странами G7. С конца июня 2024 года цена Urals упала почти на 30%. 

Аналитики связывают снижение цены с замедлением темпа роста экономики Китая, основного покупателя российской нефти. Они прогнозируют дальнейшее падение цены на нефть, даже несмотря на возможное снижение ключевой ставки ФРС США. 

Reuters прогнозирует увеличение морского экспорта российской нефти в октябре из-за проблем на нефтеперерабатывающих заводах в России. Ремонтные работы на южных НПЗ могут затянуться, что вынудит Россию перенаправить часть сырья за рубеж. 

Уточнения

Ба́ррель (англ   lang="en">barrel — бочка) — мера объёма сыпучих веществ и жидкостей, равная "бочке". Используется для измерения объёма в экономических расчётах и в некоторых странах.
 

Ключевая ставка Банка России (англ   lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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