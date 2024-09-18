Индия охотится за скидками: российская нефть по сниженным ценам

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Индия готова закупать нефть у России по сниженным ценам
0:43
Экономика

Индия готова закупать нефть у российских компаний, не подпадающих под западные санкции, по сниженным ценам, сообщил в интервью Reuters министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури.

Индия готова закупать нефть у России по сниженным ценам
Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

По словам Пури, западные санкции привели к ограничению цен на российскую нефть, что открывает возможности для Индии приобретать нефть и природный газ по самым выгодным условиям.

Он добавил, что, помимо Индии, нефть у России также покупают европейские страны и японские компании.

"Если экспортёр не находится под санкциями, я, без сомнения, куплю у поставщика, который предлагает самую низкую цену", — добавил он.

Уточнения

И́ндия  — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км².

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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