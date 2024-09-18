Индия охотится за скидками: российская нефть по сниженным ценам

Индия готова закупать нефть у России по сниженным ценам

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Индия готова закупать нефть у российских компаний, не подпадающих под западные санкции, по сниженным ценам, сообщил в интервью Reuters министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури.

Фото: Openverse by Paul Lowry, CC BY 2.0

По словам Пури, западные санкции привели к ограничению цен на российскую нефть, что открывает возможности для Индии приобретать нефть и природный газ по самым выгодным условиям.

Он добавил, что, помимо Индии, нефть у России также покупают европейские страны и японские компании.

"Если экспортёр не находится под санкциями, я, без сомнения, куплю у поставщика, который предлагает самую низкую цену", — добавил он.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км².



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.