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Стране нужны миллионы мигрантов: эксперт рассказала о дефиците на рынке труда

Эксперты раскрыли, сколько мигрантов необходимо российской экономике
1:05
Экономика

России необходимо ежегодно привлекать от 390 тысяч до 1,1 миллиона трудовых мигрантов, а к 2030 году, в связи с демографическим кризисом, потребуется дополнительно около 2 миллионов иностранных работников.

Эксперты раскрыли, сколько мигрантов необходимо российской экономике
Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Об этом "Газете.Ru" сообщила руководитель кадровой службы компании "РосКо — Консалтинг и аудит"  Ольга Борисова.

Она подчеркнула, что в стране ощущается нехватка рабочих специалистов, особенно в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство и строительство. В этих отраслях на одну вакансию приходится всего 2,5 резюме.

Борисова также отметила, что в некоторых регионах дефицит кадров особенно ощутим: в Калининграде не хватает поваров, на Алтае — фрезеровщиков, токарей и работников торговли, в Томской области — сотрудников обрабатывающей промышленности и оборонных предприятий, а в Красноярске — металлургов, строителей, работников ЖКХ и образования.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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