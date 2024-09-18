Стране нужны миллионы мигрантов: эксперт рассказала о дефиците на рынке труда

Эксперты раскрыли, сколько мигрантов необходимо российской экономике

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

России необходимо ежегодно привлекать от 390 тысяч до 1,1 миллиона трудовых мигрантов, а к 2030 году, в связи с демографическим кризисом, потребуется дополнительно около 2 миллионов иностранных работников.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Об этом "Газете.Ru" сообщила руководитель кадровой службы компании "РосКо — Консалтинг и аудит" Ольга Борисова.

Она подчеркнула, что в стране ощущается нехватка рабочих специалистов, особенно в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство и строительство. В этих отраслях на одну вакансию приходится всего 2,5 резюме.

Борисова также отметила, что в некоторых регионах дефицит кадров особенно ощутим: в Калининграде не хватает поваров, на Алтае — фрезеровщиков, токарей и работников торговли, в Томской области — сотрудников обрабатывающей промышленности и оборонных предприятий, а в Красноярске — металлургов, строителей, работников ЖКХ и образования.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.



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