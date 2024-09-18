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Новый прогноз: как изменится стоимость российского газа в 2024

Российский газ подорожает в 2024 году
1:08
Экономика

Средняя экспортная цена на трубопроводный газ из России в 2024 году ожидается на уровне 297 долларов за тысячу кубометров, сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на прогноз аналитиков Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Российский газ подорожает в 2024 году
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Это выше предыдущего прогноза в 277 долларов, однако всё ещё на три процента ниже, чем в 2023 году, когда средняя цена составляла 305 долларов за аналогичный объём.

Аналитики также прогнозируют дальнейшие изменения стоимости: в 2025 году цена газа может снизиться до 246 долларов, а в 2026 — до 247 долларов за тысячу кубометров.

На бирже ICE фьючерсы на газ по индексу хаба TTF в Нидерландах с поставкой в октябре торговались в пределах 390-405 долларов. С начала года цены на топливо выросли на 6-10 процентов, достигнув утром отметки в 411,2 долларов.

Уточнения

Газ или газообра́зное состоя́ние (от нидерл. gas, восходит к др.-греч. χάος (háos) — букв. хаос) — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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