Новый прогноз: как изменится стоимость российского газа в 2024

Российский газ подорожает в 2024 году

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средняя экспортная цена на трубопроводный газ из России в 2024 году ожидается на уровне 297 долларов за тысячу кубометров, сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на прогноз аналитиков Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Это выше предыдущего прогноза в 277 долларов, однако всё ещё на три процента ниже, чем в 2023 году, когда средняя цена составляла 305 долларов за аналогичный объём.

Аналитики также прогнозируют дальнейшие изменения стоимости: в 2025 году цена газа может снизиться до 246 долларов, а в 2026 — до 247 долларов за тысячу кубометров.

На бирже ICE фьючерсы на газ по индексу хаба TTF в Нидерландах с поставкой в октябре торговались в пределах 390-405 долларов. С начала года цены на топливо выросли на 6-10 процентов, достигнув утром отметки в 411,2 долларов.

Уточнения

Газ или газообра́зное состоя́ние (от нидерл. gas, восходит к др.-греч. χάος (háos) — букв. хаос) — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества.



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