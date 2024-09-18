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Названы страны-лидеры по инфляции в Евросоюзе

Румыния и Бельгия — лидеры по инфляции в ЕС
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Экономика

В августе годовая инфляция в еврозоне составила 2,2 процента, сообщает Евростат, статистическое управление Европейского союза. В июле инфляция была на уровне 2,6 процента, а год назад — 5,2 процента. В целом, инфляция по Европейскому союзу за последний месяц лета составила 2,4 процента.

Румыния и Бельгия — лидеры по инфляции в ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

Самый низкий уровень инфляции был зафиксирован в Литве (0,8 процента), Латвии (0,9 процента), а также в Ирландии, Словении и Финляндии (по 1,1 процента).

Лидерами по высокому уровню инфляции стали Румыния с показателем 5,3 процента, Бельгия — 4,3 процента и Польша — 4 процента.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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