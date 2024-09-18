Улов меньше — цена выше: россиян ждёт подорожание красной рыбы

Эксперт: россиян ждёт рост цен на красную рыбу

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

К концу 2024 года цены на красную рыбу и икру могут заметно вырасти, сообщил в интервью НСН президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он пояснил, что основной причиной станет неурожай лосося в этом году.

Фото: commons.wikimedia.org by Marlith, CC BY-SA 3.0

Мартынов отметил, что после пикового вылова лосося в 600 тысяч тонн неизбежно наступают периоды снижения объёмов, что обусловлено природными циклами. В конце 90-х годов, например, уловы составляли 200-250 тысяч тонн, что считалось высоким результатом. В этом году, по его словам, объём вылова может не превысить 220 тысяч тонн, что приведёт к уменьшению производства красной икры.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.



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