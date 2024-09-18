Замороженные миллионы: дивиденды индийцев в России растут, но остаются недоступными

В России заблокированы дивиденды индийских нефтяных компаний

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России заморожены дивиденды индийских нефтяных компаний, сумма которых оценивается в 900 миллионов долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, PDM

Источники The Indian Express сообщают, что за год сумма выросла с 600 до 900 миллионов долларов. Эти средства были заработаны индийскими компаниями через участие в российских нефтяных проектах, связанных с разведкой и добычей ресурсов.

Однако из-за сложностей с согласованием механизма репатриации денег или их использования в двусторонней торговле, дивиденды остались на счетах дочернего предприятия State Bank of India, Коммерческого Индо Банка, в рублях.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км².



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.