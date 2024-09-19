Компании BlackRock и Microsoft объединили усилия ради будущего ИИ

BlackRock и Microsoft объединяют силы для запуска нового фонда, ориентированного на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ), передает Financial Times.
Фонд, получивший название Global AI Investment Partnership, планирует привлечь более $30 млрд в виде акционерных инвестиций и дополнительно до $70 млрд через долговое финансирование. Основное внимание будет уделено проектам в области цифровой и энергетической инфраструктуры, которые критически важны для развертывания технологий ИИ, таких как дата-центры и объекты генерации энергии.
Генеральный директор BlackRock Ларри Финк заявил, что такая мобилизация частных капиталов представляет огромные возможности для долгосрочных инвестиций. Инвестиции в ИИ, как предполагается, способны привести к значительному экономическому росту и могут принести триллионы долларов прибыли в будущем. При этом компании, участвующие в этом партнерстве, стремятся не только к финансовой выгоде, но и к тому, чтобы их проекты способствовали устойчивому развитию.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
BlackRock Inc., «БлэкРок» — американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением.
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