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Российский рубль вошёл в тройку старейших торгуемых валют мира

Названы старейшие валюты, используемые при торговле на бирже
0:57
Экономика

Рынок Форекс (Forex, FX) — это глобальная площадка для торговли валютами различных стран. Но не все знают, что некоторые валюты, которые используются в торговле на Форексе, существуют уже многие века.

Названы старейшие валюты, используемые при торговле на бирже
Фото: Freepik by wirestock, PDM

Одной из самых древних валют является британский фунт стерлингов, который впервые был выпущен ещё в 8 веке н. э. Он считается старейшей валютой, которая всё ещё используется в наши дни. В 12 веке фунт стал официальной валютой Англии при короле Генрихе II. 

Следующей по древности валютой является сербский динар, который был введён в 1214 году. За ним следует российский рубль, история которого насчитывает столетия с 13 века. Наиболее популярная в современном мире валюта — доллар США — была официально введена в обращение в 1785 году.

Уточнения

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.

Валютный рынок (также Фо́рекс от англ. Foreign Exchange — «зарубежный обмен», иногда FX) — это система устойчивых экономических и организационных отношений, возникающих при осуществлении операций по покупке или продаже иностранной валюты, платежных документов в иностранных валютах, а также операций по движению капитала иностранных инвесторов.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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