"Украину" продали за $60,2 млн: киевская гостиница ушла с молотка

Киевскую гостиницу "Украина" продали в рамках приватизации

Компания "Ола Файн", принадлежащая украинскому бизнесмену Максиму Криппе, стала победителем аукциона по продаже киевской гостиницы "Украина", предложив 2,5 млрд гривен ($60,2 млн).

Фото: commons.wikimedia.org by Hnapel, CC BY-SA 4.0

Торги прошли на платформе Prozorro, а стартовая цена объекта составила 1,05 млрд гривен ($25,6 млн). За право владения боролись три компании, и именно фирма Криппы, которая ранее приобрела комплекс "Парус" в Киеве, сделала победное предложение, сообщает ТАСС.

Гостиница "Украина" имеет стратегическое значение для Киева, а сам аукцион проводился в рамках приватизационной кампании, начатой правительством Украины для пополнения бюджета. По словам главы финансового комитета Верховной рады Даниила Гетманцева, на 2024 год намечена продажа около 1,5 тысяч государственных объектов, что должно принести в бюджет страны $104,7 млн.

Уточнения

Приватиза́ция (от лат. privatus — частный) — процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в частную. Обратный процесс называется национализацией.



Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.