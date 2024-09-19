Япония значительно нарастила поставки в Россию несмотря на санкции

Япония увеличила экспорт компьютеров в Россию

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В августе 2024 года Япония значительно увеличила экспорт товаров в Россию, несмотря на напряжённые международные отношения и санкции.

Фото: unsplash.com by chuttersnap chuttersnap, PDM

Министерство финансов Японии опубликовало статистику, согласно которой поставки компьютеров в Россию выросли на 200% по сравнению с августом 2023 года. Экспорт генераторов также показал положительную динамику, увеличившись на 45,8%, а поставки пластика выросли на 158,1%. В то же время Япония нарастила экспорт медицинских изделий в РФ, что продемонстрировало рост на 18,9%.

Несмотря на общий рост, некоторые товары показали спад в экспорте. В частности, поставки комплектующих для компьютеров снизились на 85% по сравнению с прошлым годом, что, вероятно, связано с изменениями в глобальных цепочках поставок и спросом.

Уточнения

Компью́тер (англ. computer, МФА: [kəmˈpjuː.tə(ɹ)] — «вычислитель», от лат. computare — считать, вычислять) — функциональное устройство, способное выполнять значительный объём вычислений, включая многочисленные арифметические и логические операции, без вмешательства человека.



Генера́тор (лат. generator «производитель») — многозначный термин. Изначально это было устройство, производящее какие-либо продукты, вырабатывающее электроэнергию или преобразующее один вид энергии в другой.



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