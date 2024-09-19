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Золотая жила Судана: Россия укрепляет позиции в добыче драгметалла

Россия планирует расширить инвестиции в добычу золота в Судане
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Экономика

Судан, обладающий богатыми золотыми ресурсами, обсуждает расширение сотрудничества с Россией в горнодобывающем секторе, поскольку Москва укрепляет свои связи с военным правительством страны, сообщает Bloomberg.

Россия планирует расширить инвестиции в добычу золота в Судане
Фото: voanews.com by Джейсон Патинкин, PDM

Встреча, состоявшаяся в Порт-Судане, собрала представителей российского посольства и торговой палаты с суданскими чиновниками в области добычи полезных ископаемых. Стороны обсудили возможности для расширения инвестиций в сектор.

Эта встреча является ещё одним подтверждением растущего влияния России на суданскую армию, которая ведет борьбу с Парамилитарными силами быстрого реагирования (RSF). 

В мае 2024 года один из суданских армейских чиновников намекнул на возможность получения оружия в обмен на разрешение Кремлю создать центр логистической поддержки на побережье, хотя официальное соглашение пока не было подписано.

Уточнения

Горная промышленность — совокупность отраслей производства, занимающихся разведкой и добычей полезных ископаемых, а также их первичной обработкой и получением полуфабрикатов.

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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