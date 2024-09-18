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"Лимит исчерпан": Сбер объявил о приостановке выдачи льготной "Семейной ипотеки"

Сбер приостановил выдачу кредитов по "Семейной ипотеке"
0:40
Экономика

Сбер приостановил заключение договоров в рамках льготной программы "Семейная ипотека" (оператором является АО "ДОМ.РФ") из-за исчерпания выделенного правительством России лимита денежных средств, рассказали ТАСС в пресс-службе банка.

Сбер приостановил выдачу кредитов по "Семейной ипотеке"
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Несмотря на это, приём заявок от потребителей продолжается, уточнили в Сбере.

По словам кредитной организации, запись на сделки по программе "Семейная ипотека" возобновится после того, как власти выделят дополнительные средства. Клиентам, уже записавшимся на сделку, ипотечные кредиты будут выданы в штатном режиме, обещает банк.

Уточнения

Акционерное общество «ДОМ.РФ» (АО «ДОМ.РФ») — финансовый институт развития в жилищной сфере России.

«Сберба́нк» (полное наименование — Публи́чное акционе́рное о́бщество «Сбербанк Росси́и», зарегистрированная торговая марка «Сбер») — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.

Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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