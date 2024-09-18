"Лимит исчерпан": Сбер объявил о приостановке выдачи льготной "Семейной ипотеки"

Сбер приостановил заключение договоров в рамках льготной программы "Семейная ипотека" (оператором является АО "ДОМ.РФ") из-за исчерпания выделенного правительством России лимита денежных средств, рассказали ТАСС в пресс-службе банка.
Несмотря на это, приём заявок от потребителей продолжается, уточнили в Сбере.
По словам кредитной организации, запись на сделки по программе "Семейная ипотека" возобновится после того, как власти выделят дополнительные средства. Клиентам, уже записавшимся на сделку, ипотечные кредиты будут выданы в штатном режиме, обещает банк.
Акционерное общество «ДОМ.РФ» (АО «ДОМ.РФ») — финансовый институт развития в жилищной сфере России.
«Сберба́нк» (полное наименование — Публи́чное акционе́рное о́бщество «Сбербанк Росси́и», зарегистрированная торговая марка «Сбер») — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.
Ипотечный кредит — кредит под залог недвижимости.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.