Японские автомобили снова завозят в Россию: товарооборот вырос впервые с 2022 года

Товарооборот между Японией и Россией вырос на 23,81%

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Товарооборот между Японией и Россией в августе 2024 года составил 105,59 млрд иен или $743 млн. Это на 23,81% больше, чем в августе прошлого года, подсчитало ТАСС на основе данных японского Минфина.

Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, CC BY 4.0

Согласно статистике ведомства, экспорт японских товаров в РФ увеличился на 17,9%, до 27,4 млрд иен ($192,9 млн) — 60% из них приходится на японские автомобили. В свою очередь, объём экспорта из России в Японию вырос на 26% (78,1 млрд иен, или $550 млн), в основном за счёт энергоносителей (70%).

Эксперты отмечают, что это первое увеличение товарооборота между Токио и Москвой с августа 2022 года, когда цена на российские энергоносители выросла благодаря увеличению мировых цен на нефть и газ.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии.



Товарообменные операции — отдельный класс операций на внешнем рынке (см. внешняя торговля), характерной особенностью которых является то, что в едином внешнеторговом документе (контракте) стороны берут взаимные обязательства по поставке товаров, услуг, выполнению работ.



Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

