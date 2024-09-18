Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему задние колёса важны при установке новых шин
Как сохранить укладку свежей и объемной весь день: лайфхаки экспертов
Московский планетарий показал лучшие фото лунного затмения
Самые проблемные подержанные авто: рейтинг по опросам британских водителей
В каких случаях мотобат может остановить автомобиль
Власти объявили эвакуацию из тверского города Торопец. Там произошёл пожар после атаки дронов ВСУ
Почему кошку может рвать каждый день: основные факторы
С какой информацией стоит ознакомиться перед покупкой дешёвого тура
Как перец чили влияет на пищеварение и работу мозга

"Сбербанк" уличили в нарушении законодательства о рекламе

ФАС РФ возбудила дело против "Сбербанка" за некорректную рекламу
1:06
Экономика

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело против ПАО "Сбербанк России" за нарушение законодательства о рекламе, сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС РФ возбудила дело против "Сбербанка" за некорректную рекламу
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, CC BY-SA 4.0

Поводом стало использование в рекламной кампании кредитной карты "Сберкарта" некорректных утверждений. В частности, в рекламе сообщалось, что эта карта "снова признана лучшей в стране". ФАС уточнила, что в подобных случаях, согласно закону, реклама, которая использует сравнительные характеристики продукта, обязана подкрепляться объективными критериями сравнения, что не было сделано в данном случае.

По информации пресс-службы ФАС, рекламодатель обязан указывать точные и доказуемые данные, если утверждается о превосходстве над конкурентами. Поскольку "Сбербанк" нарушил это требование, антимонопольная служба возбудила дело для дальнейшего разбирательства. В случае, если нарушение будет установлено, "Сбербанку" грозит штраф, размер которого определяется законодательством о рекламе и защите прав потребителей.

Уточнения

Рекла́ма — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования, с целью формирования или поддержания интереса к нему.

Креди́тная ка́рта (разг. креди́тка) — банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым осуществляются за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора (положение ЦБ РФ № 266П).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
Долговечность дизеля против доступности бензина: что выгоднее
Самолёт Beech Shadow R.1. Британский страж небесных секретов Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Почему даже новые аккумуляторы быстро разряжаются
Живот будет плоским и рельефным: 3 эффективных упражнения
Преимущества и недостатки утреннего и вечернего мытья головы: как выбрать идеальный режим ухода за волосами?
Преимущества и недостатки утреннего и вечернего мытья головы: как выбрать идеальный режим ухода за волосами?
Последние материалы
С какой информацией стоит ознакомиться перед покупкой дешёвого тура
Как перец чили влияет на пищеварение и работу мозга
"Умная" маска с сенсорами фиксирует уровень воспаления в дыхательных путях
Как ухаживать за клубникой в сентябре
Способы зонирования однокомнатной квартиры для семьи с ребёнком
Как улучшить вкус чизкейка: добавьте эти ингредиенты
Туроператоры предлагают новые выгодные туры на северные курорты Египта
Три ошибки, которые могут привести к дорогостоящему ремонту машины
Специалисты поделились эффективными мерами борьбы с проволочником
Чемпион НБА получил по голове от одного из фанатов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.