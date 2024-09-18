"Сбербанк" уличили в нарушении законодательства о рекламе

ФАС РФ возбудила дело против "Сбербанка" за некорректную рекламу

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело против ПАО "Сбербанк России" за нарушение законодательства о рекламе, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, CC BY-SA 4.0

Поводом стало использование в рекламной кампании кредитной карты "Сберкарта" некорректных утверждений. В частности, в рекламе сообщалось, что эта карта "снова признана лучшей в стране". ФАС уточнила, что в подобных случаях, согласно закону, реклама, которая использует сравнительные характеристики продукта, обязана подкрепляться объективными критериями сравнения, что не было сделано в данном случае.

По информации пресс-службы ФАС, рекламодатель обязан указывать точные и доказуемые данные, если утверждается о превосходстве над конкурентами. Поскольку "Сбербанк" нарушил это требование, антимонопольная служба возбудила дело для дальнейшего разбирательства. В случае, если нарушение будет установлено, "Сбербанку" грозит штраф, размер которого определяется законодательством о рекламе и защите прав потребителей.

Уточнения

Рекла́ма — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования, с целью формирования или поддержания интереса к нему.



Креди́тная ка́рта (разг. креди́тка) — банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым осуществляются за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора (положение ЦБ РФ № 266П).



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