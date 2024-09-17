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Китай не спешит инвестировать в российский автопром

Почему компании из Китая не проявляют интерес к инвестированию в автомобильную промышленность России, Индии и Турции
1:49
Экономика

Планы России на расширение внутреннего производства автомобилей при помощи китайских компаний могут рухнуть, сообщает издание "Акценты".

Почему компании из Китая не проявляют интерес к инвестированию в автомобильную промышленность России, Индии и Турции
Фото: flickr.com by Mustang Joe, PDM

Министерство торговли Китая предупредило автопроизводителей о возможных рисках, связанных с инвестициями за границей, включая Россию, Турцию и Индию.

По информации источников агентства Reuters, чиновники рекомендовали компаниям отказаться от строительства заводов в России из-за геополитических проблем. Вместо этого, им советовали использовать иностранные заводы для сборки автомобилей из китайских компонентов.

Это предупреждение может помешать планам компаний, таких как Chery Automobile, которая ведет переговоры о локализации производства в России.

Российский автомобильный рынок переживает трудные времена из-за отъезда иностранных автопроизводителей после введения санкций. В результате прекращения деятельности заводов в 2022 году производство легковых автомобилей упало до исторического минимума с 1991 года.

Китайские автопроизводители увеличили свою долю на российском рынке, но больше всего они занимаются сборкой своих моделей на освободившихся мощностях других иностранных компаний. Например, на бывшем заводе Renault в Москве сейчас выпускают копии китайских кроссоверов JAC.

Другие бывшие автозаводы также ищут пути сотрудничества с китайскими партнерами. У Китая сейчас свои проблемы с реализацией продукции, поэтому он не спешит строить заводы за границей. Кроме того, США и Евросоюз вводят ограничения на импорт из Китая из-за опасений зависимости от его автопрома.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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