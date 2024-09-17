Польша приобретает европейский газ из украинских хранилищ

Украинские хранилища теряют запасы газа

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Норвегия приостановила добычу газа для профилактических работ, что привело к снижению поставок в Польшу. Польша компенсирует дефицит газа за счет запасов на Украине или транзита через эту страну, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, CC BY-SA 4.0

В сентябре Польша столкнулась с нехваткой газа, и Украина стала основным источником поставок. Страны планируют сотрудничать в поставках газа через Польшу на Украину.

Однако из-за ремонтных работ в Норвегии запасы газа в украинских хранилищах уменьшаются.

Польша имеет альтернативные источники газа, включая СПГ из Прибалтики и импорт из Германии. Поставки газа из терминала СПГ в Прибалтике и терминала в Свиноуйсьце остаются стабильными.

Украина столкнулась с уменьшением запасов газа из-за выкупа европейскими трейдерами. Несмотря на планы "Нафтогаза" по увеличению запасов, они продолжают снижаться.

Из-за рисков ответных ударов по ПХГ европейские компании сократили объемы закачки газа.

"Нафтогаз" планирует закупить 600 млн кубометров газа на кредитные средства ЕБРР. Эти объемы будут храниться в украинских хранилищах и использоваться только в чрезвычайных ситуациях. Украина планирует пройти отопительный сезон на газе внутренней добычи.

Уточнения

Термина́л (англ. terminal «предел, конец, конечный») — конечная часть некой системы, которая обеспечивает связь системы с внешней средой.





Приба́лтика — регион в Северной Европе, включающий современные Литву, Латвию, Эстонию.





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