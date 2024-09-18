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В ЦБ исключили смягчение монетарной политики в ближайшее время

Центробанк не планирует смягчение монетарной политики в ближайшем будущем
1:38
Экономика

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что ЦБ пока не планирует смягчать свою политику, так как для этого нет необходимых условий, сообщает РИА Новости.

Центробанк не планирует смягчение монетарной политики в ближайшем будущем
Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, CC BY-SA 4.0

"Если в силу каких-то причин, дополнительных шоков или еще каких-то факторов в какой-то момент времени в будущем будет складываться ситуация, что экономика может оказаться в ситуации значительного недоиспользования своих производственных ресурсов, значительного роста безработицы, значительного снижения инфляции ниже целевого уровня, конечно, в этих условиях мы как любой центральный банк будем готовы проводить мягкую денежно-кредитную политику, как мы это делали, например, в 2020 году во время значительных рисков переохлаждения экономики", — сказал Заботкин журналистам в кулуарах форума Capital Markets.

Он пояснил, что для смягчения политики необходимо, чтобы экономика столкнулась с "значительным недоиспользованием производственных ресурсов", "значительным ростом безработицы" и "значительным снижением инфляции ниже целевого уровня".

"Пока экономика находится в состоянии перегрева, и наша задача вернуть инфляцию к цели в следующем году", — подчеркнул Заботкин.

Напомним, в пятницу ЦБ РФ вновь повысил ключевую ставку до 19% годовых, что является максимальным значением с апреля 2022 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что для возвращения инфляции к 4% возможно повышение ставки до уровня выше 20%.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ   lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.
 

Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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