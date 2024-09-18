В ЦБ исключили смягчение монетарной политики в ближайшее время

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что ЦБ пока не планирует смягчать свою политику, так как для этого нет необходимых условий, сообщает РИА Новости.
"Если в силу каких-то причин, дополнительных шоков или еще каких-то факторов в какой-то момент времени в будущем будет складываться ситуация, что экономика может оказаться в ситуации значительного недоиспользования своих производственных ресурсов, значительного роста безработицы, значительного снижения инфляции ниже целевого уровня, конечно, в этих условиях мы как любой центральный банк будем готовы проводить мягкую денежно-кредитную политику, как мы это делали, например, в 2020 году во время значительных рисков переохлаждения экономики", — сказал Заботкин журналистам в кулуарах форума Capital Markets.
Он пояснил, что для смягчения политики необходимо, чтобы экономика столкнулась с "значительным недоиспользованием производственных ресурсов", "значительным ростом безработицы" и "значительным снижением инфляции ниже целевого уровня".
"Пока экономика находится в состоянии перегрева, и наша задача вернуть инфляцию к цели в следующем году", — подчеркнул Заботкин.
Напомним, в пятницу ЦБ РФ вновь повысил ключевую ставку до 19% годовых, что является максимальным значением с апреля 2022 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что для возвращения инфляции к 4% возможно повышение ставки до уровня выше 20%.
Ключевая ставка Банка России (англ
Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.
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