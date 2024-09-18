Шестаков рассказал о ситуации с красной икрой на рынке в России

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что предложение красной икры на российском рынке в этом году будет значительно меньше, чем в прошлом году, сообщает РИА Новости.
"Рынок определится с точки зрения ценообразования, но, конечно, предложения гораздо меньше будут в этом году", — сказал Шестаков, комментируя изменения цен на лососевые и красную икру в этом году.
По данным Росрыболовства, на 10 сентября вылов тихоокеанских лососей составил 215,4 тысячи тонн. Шестаков прогнозирует, что по итогам года вылов достигнет 250-260 тысяч тонн. В 2023 году вылов лососей в РФ достиг 609 тысяч тонн, что стало вторым результатом после рекордного 2018 года (676 тысяч тонн).
Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее заявил, что россияне не останутся без рыбы и красной икры к Новому году, объективных предпосылок для подорожания нет, а рост цен спекулятивен.
Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.
Ценообразование — установление цены на товар или услугу.
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