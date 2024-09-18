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Как сэкономить на новогодних подарках

Когда лучше покупать новогодние подарки
1:30
Экономика

Елена Потрясаева, преподаватель кафедры экономики РТУ МИРЭА, назвала оптимальное время для покупки новогодних подарков, сообщает Известия.

Когда лучше покупать новогодние подарки
Фото: pexels.com by Users on Pexels, CC BY-SA 4.0

По словам эксперта, конец ноября или начало декабря — неподходящее время для покупок, так как маркетплейсы и интернет-магазины перегружены заказами. Транспортные компании и курьеры не справляются с нагрузкой, срывают сроки доставки, что может привести к задержкам или не получению товара в срок.

Потрясаева также отметила, что на символические подарки, такие как календари, блокноты или чай с новогодней символикой, скидки будут действовать только после новогодних праздников.

"Например, с коллегами вы увидитесь только после новогодних праздников: есть смысл приобрести подарок в начале января, когда на эти товары будут распродажи", — пояснила она.

Более значимые и дорогие подарки, такие как техника, одежда, товары для красоты и дома, не привязаны к новогодней тематике, поэтому их стоит анализировать по цене уже с конца октября.

Она напомнила о двух крупных распродажах перед Новым годом в России: 11 ноября и "черная пятница" в последние выходные ноября.

Однако эксперт предупредила об искусственном завышении цен перед распродажами, чтобы затем сделать скидку. Поэтому рекомендуется мониторить цены, добавляя товар в корзину и наблюдая за изменениями стоимости.

Уточнения

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

Распродажа — популярный в торговой сфере способ скорейшего сбыта товаров по сниженным ценам вследствие тех или иных причин.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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