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В случает ограничений на российский титан Запад ждут серьёзные последствия

Эксперт прогнозирует серьёзные последствия для Запада в случае ограничений на титан РФ
1:25
Экономика

По словам доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максима Чиркова, ограничения экспорта из России стратегического сырья, включая уран, титан и никель, приведут к серьезным последствиям для Запада, сообщают "Известия".

Эксперт прогнозирует серьёзные последствия для Запада в случае ограничений на титан РФ
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Введение таких мер Россией вызовет рост цен на эти товары в западных странах. Чирков подчеркивает, что это сырье крайне важно для Запада: оно используется в производстве высокотехнологичной продукции и, в случае с ураном, для производства электроэнергии.

Эксперт уверен, что Россия найдет возможность дополнительного заработка за счет собственного рынка и рынка стран ЕАЭС. При этом ограничения приведут к росту цен на продукцию, что, по мнению Чиркова, выгодно российским производителям, использующим это сырье.

В краткосрочной перспективе решение может привести к снижению выручки для компаний, производящих данное сырье, однако, по мнению эксперта, у России есть возможность наладить поставки в дружественные страны, включая страны БРИКС, которые являются крупными экономиками с высокими темпами роста.

Ранее, 11 сентября, президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность ограничения экспорта из РФ стратегического сырья, включая уран, титан и никель.

Уточнения

Сырьё или сыро́й материа́л — предмет труда, претерпевший незначительное воздействие человека и предназначенный для дальнейшей обработки.

Вы́ручка (также встречается как оборот и объём продаж) — полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных предприятием или предпринимателем покупателям в результате реализации произведённой продукции, услуг, работ за определённый период.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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