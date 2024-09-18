Раскрыт опасный для США "подпольный доллар"

Раскрыто существование подпольного доллара, который опасен для США

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Стейблкойн USDT, привязанный к курсу доллара США, фактически создал параллельную финансовую систему, находящуюся не под контролем Штатов, пишет The Wall Street Journal.

Фото: commons.wikimedia.org by El Rolo Ueeqee, PDM

По словам Софьи Главиной, руководителя программы "Цифровая экономика" Экономического факультета РУДН, речь идет о децентрализованной финансовой системе, которая во многом дублирует доллар, но не подчиняется финансовым властям США.

USDT активно используется в международной торговле для обхода санкций и ограничений, а также для обеспечения безопасности и анонимности финансовых операций.

Главина отмечает, что, по косвенным данным, металлургические холдинги используют USDT для платежей с Китаем, где криптовалюты, включая стейблкойны, с 2021 года запрещены.

Эксперт предупреждает, что неподконтрольность USDT ограничениям может стать опасной для американской экономики. Стейблкойн уже является значимой альтернативой доллару.

Уточнения

Хо́лдинг — структура коммерческих организаций, включающая в себя материнскую компанию и ряд более мелких (дочерних) компаний, которые она контролирует.



Децентрализованные финансовые сервисы или децентрализованные финансы (англ. Decentralized Finance, DeFi) — общее название для аналогов традиционных финансовых инструментов, реализованных в децентрализованной архитектуре.



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