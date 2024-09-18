Раскрыт опасный для США "подпольный доллар"

Стейблкойн USDT, привязанный к курсу доллара США, фактически создал параллельную финансовую систему, находящуюся не под контролем Штатов, пишет The Wall Street Journal.
По словам Софьи Главиной, руководителя программы "Цифровая экономика" Экономического факультета РУДН, речь идет о децентрализованной финансовой системе, которая во многом дублирует доллар, но не подчиняется финансовым властям США.
USDT активно используется в международной торговле для обхода санкций и ограничений, а также для обеспечения безопасности и анонимности финансовых операций.
Главина отмечает, что, по косвенным данным, металлургические холдинги используют USDT для платежей с Китаем, где криптовалюты, включая стейблкойны, с 2021 года запрещены.
Эксперт предупреждает, что неподконтрольность USDT ограничениям может стать опасной для американской экономики. Стейблкойн уже является значимой альтернативой доллару.
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