Казахстан будет наращивать нефтяной экспорт в Германию

Казахстан готов увеличить поставки нефти на немецкий рынок

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности страны нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, сообщает Рамблер.

Фото: wikimapia by Artur1917, CC BY-SA 3.0

Токаев подчеркнул, что Казахстан рассчитывает на дальнейшую поддержку немецких партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов.

"Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок. Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов", — сказал Токаев.

Президент Казахстана также отметил, что диалог на высшем уровне, начавшийся в Берлине в сентябре прошлого года, приобрел регулярный и доверительный характер.

Уточнения

Углеводоро́ды — органические соединения, молекулы которых включают только атомы углерода и водорода.





Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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