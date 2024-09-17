Казахстан будет наращивать нефтяной экспорт в Германию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности страны нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, сообщает Рамблер.
Токаев подчеркнул, что Казахстан рассчитывает на дальнейшую поддержку немецких партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов.
"Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок. Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов", — сказал Токаев.
Президент Казахстана также отметил, что диалог на высшем уровне, начавшийся в Берлине в сентябре прошлого года, приобрел регулярный и доверительный характер.
Углеводоро́ды — органические соединения, молекулы которых включают только атомы углерода и водорода.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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