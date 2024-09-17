Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сода от А до Я: что можно и нельзя подкармливать этим удобрением на огороде
Рецепт салата из кабачков с морковью на зиму: готовим его с томатной пастой и соусом чили
Янтарная кислота в уходе за кожей: как она помогает улучшить внешний вид?
Учёные прогнозируют усиление погодных катастроф в ближайшие 20 лет
Евросоюз продолжает увеличивать закупки российского СПГ
Цены на отдых в Анапе снизились до 50% в осенний период
Домашний массаж: как он помогает уменьшить объёмы и похудеть?
BMJ Mental Health: психологически устойчивые люди реже умирают в среднем возрасте
Фукуяма считает, что Украине на РФ можно повлиять только путем ударов вглубь страны

Казахстан будет наращивать нефтяной экспорт в Германию

Казахстан готов увеличить поставки нефти на немецкий рынок
0:44
Экономика

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности страны нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок, сообщает Рамблер.

Казахстан готов увеличить поставки нефти на немецкий рынок
Фото: wikimapia by Artur1917, CC BY-SA 3.0

Токаев подчеркнул, что Казахстан рассчитывает на дальнейшую поддержку немецких партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов.

"Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок. Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов", — сказал Токаев.

Президент Казахстана также отметил, что диалог на высшем уровне, начавшийся в Берлине в сентябре прошлого года, приобрел регулярный и доверительный характер.

Уточнения

Углеводоро́ды — органические соединения, молекулы которых включают только атомы углерода и водорода.
 

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Дезинфекция почвы в теплице: почему это важно и как провести её эффективно

Здоровая и чистая почва — залог успешного выращивания растений в теплице.

Как очистить почву в теплице: 6 необходимых мер для борьбы с болезнями и патогенами
Заправка для борща на зиму: много свежих овощей и яркий вкус лета в банке
Облегчаем себе жизнь в холода: готовим заправку для борща на зиму из сезонных овощей
Белить или не белить деревья осенью? Разбираемся в правилах и нюансах
Преимущества и недостатки утреннего и вечернего мытья головы: как выбрать идеальный режим ухода за волосами?
Беспилотник X-FRONTER. Компактный разведчик и ударный дрон от НАТО Дмитрий Плотников Виноватой в информационной войне США против властей Израиля американцы выставляют РФ Юрий Бочаров Политическая история США в свете покушений на президентов с XIX век до наших дней Игорь Буккер
Гениальный способ улучшения почвы, о котором знают не все дачники
Живот будет плоским и рельефным: 3 эффективных упражнения
В США высказались об атаке украинского спецназа на форпост РФ в Сирии
В США высказались об атаке украинского спецназа на форпост РФ в Сирии
Последние материалы
Казахстан готов увеличить поставки нефти на немецкий рынок
Сода от А до Я: что можно и нельзя подкармливать этим удобрением на огороде
Рецепт салата из кабачков с морковью на зиму: готовим его с томатной пастой и соусом чили
Янтарная кислота в уходе за кожей: как она помогает улучшить внешний вид?
Учёные прогнозируют усиление погодных катастроф в ближайшие 20 лет
Евросоюз продолжает увеличивать закупки российского СПГ
Цены на отдых в Анапе снизились до 50% в осенний период
Домашний массаж: как он помогает уменьшить объёмы и похудеть?
BMJ Mental Health: психологически устойчивые люди реже умирают в среднем возрасте
Фукуяма считает, что Украине на РФ можно повлиять только путем ударов вглубь страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.