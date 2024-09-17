Импорт российского СПГ в ЕС вырос в июле

Евросоюз продолжает увеличивать закупки российского СПГ

Евросоюз в июле импортировал российского сжиженного природного газа (СПГ) на рекордную сумму с конца зимы — 565,7 миллиона евро, сообщает Прайм.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Импорт СПГ в июле вырос на 13,5% как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с аналогичным периодом прошлого года.

Испания стала главным покупателем российского СПГ, увеличив закупки в 2,3 раза до 240,8 миллиона евро. Нидерланды также увеличили импорт на 25% до 57,2 миллиона евро.

Франция, второй по величине импортер российского СПГ, наоборот, сократила закупки на 11% до 210,4 миллиона евро. Бельгия сократила импорт вдвое до 47,7 миллиона долларов.

За семь месяцев Евросоюз импортировал у России СПГ на четыре миллиарда евро, против 5,5 миллиарда годом ранее.

Несмотря на снижение стоимости поставок, доля российского СПГ в импорте ЕС выросла до 18,6% с 13,3%. Это произошло за счет падения импорта СПГ из других источников в два раза.

В начале сентября директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что страны Евросоюза продолжают увеличивать закупки российского газа.

В 2022 году многие страны Европы лишились российского газа. "Газпром" сократил или прекратил поставки в Болгарию, Польшу, Финляндию, Нидерланды, Германию и Данию.

В Москве неоднократно заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов.

Уточнения

Углеводоро́ды — органические соединения, молекулы которых включают только атомы углерода и водорода.





Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -160 °C для удобства хранения или транспортировки.



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