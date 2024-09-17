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США ввели новые санкции против России в сфере IT

Вступил в силу запрет США на некоторые IT-услуги лицам в России
1:27
Экономика

12 сентября вступил в силу запрет США на предоставление ряда услуг в сфере программного обеспечения и IT любому лицу на территории России, сообщает РИА Новости.

Вступил в силу запрет США на некоторые IT-услуги лицам в России
Фото: Flickr by Ecole polytechnique, CC BY-SA 2.0

Этот запрет был оформлен генеральной лицензией, выпущенной американским Минфином в июне.

Запрет распространяется на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку из США, или лицами из США, услуг по консалтингу в сфере IT, проектированию, IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего программного обеспечения.

Запрет не распространяется на техническую поддержку, общедоступные облачные сервисы и услуги, оказываемые дочерним подразделениям российских компаний за рубежом.

В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Запад не признает провал санкций против РФ.

В западных странах также звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Уточнения

Консульти́рование также Конса́лтинг (от англ. consulting — консультация) — консультирование руководителей предприятий по широкому кругу вопросов в сфере финансовой, юридической, технологической, технической, экспертной деятельности, оказываемое внешними консультантами для решения той или иной проблемы.

Реэкспорт — вывоз из страны ранее ввезённых в неё товаров для перепродажи в другие страны.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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