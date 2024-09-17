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ВТО продолжает играть позитивную роль даже в нынешних обстоятельствах

В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России
0:53
Экономика

Екатерина Майорова, директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заявила, что Всемирная торговая организация (ВТО) продолжает играть позитивную роль для России даже в нынешних условиях, сообщает РИА Новости.

В Минэкономразвития оценили роль ВТО для России
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Майоровой, ВТО помогла России быстро диверсифицировать торговлю и переключиться с одних рынков на другие.

"ВТО сыграла положительную роль даже в тех обстоятельствах, в которых мы находимся сейчас, потому что она обеспечила нам возможность быстро диверсифицировать торговлю и быстро переключиться с одних рынков на другие", — сказала она.

Ранее постоянный представитель РФ при ВТО Николай Платонов заявил, что усиление роли ВТО в регулировании мировой торговли является приоритетной задачей России, и что Россия ничего не выиграет от выхода из организации.

Уточнения

Всеми́рная торго́вая организа́ция (ВТО; англ. World Trade Organization (WTO), фр. Organisation mondiale du commerce (OMC), исп. Organización Mundial del Comercio) — интеграционная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов.

Диверсифика́ция — проникновение специализированных (промышленных, транспортных, строительных) фирм в другие отрасли производства, изменение и расширение ассортимента выпускаемой продукции и видов предоставляемых услуг, переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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