Глава Intel сообщил о приостановке инвестиций в Европу

По словам польского министра цифровых технологий Кшиштофа Гавковского, Intel откладывает строительство заводов в Германии и Польше на два года из-за финансовых проблем, сообщает Bloomberg.
Глава Intel Пэт Гелсингер сообщил Гавковскому, что компания приостанавливает ключевые инвестиции в Европе, включая строительство завода в Польше.
В Польше в последние месяцы активно готовили стратегические инвестиции в полупроводниковую отрасль. Европейская комиссия одобрила заявку Польши на государственную помощь для Intel.
Польское министерство цифровых технологий заявило, что страна открыта для поддержки других инвестиций в полупроводниковую отрасль.
Привлечение Intel в Польшу было одним из ключевых проектов предыдущего правительства во главе с Матеушем Моравецким. Проект планировался как крупнейшая прямая иностранная инвестиция в республике.
В июне 2023 года Intel объявила о выделении 4,6 миллиардов долларов на завод по интеграции и тестированию полупроводников в Менкине недалеко от Вроцлава. Государственная помощь, запланированная на 2024-2026 годы, должна была составить более 7,4 миллиардов злотых (1,85 миллиарда долларов).
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.
Полупроводниковая промышленность — совокупный набор компаний, занятых в проектировании и производстве полупроводниковых приборов.
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