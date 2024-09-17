Глава Intel сообщил о приостановке инвестиций в Европу

Intel приостанавливает инвестиции в Европу

1:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам польского министра цифровых технологий Кшиштофа Гавковского, Intel откладывает строительство заводов в Германии и Польше на два года из-за финансовых проблем, сообщает Bloomberg.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Глава Intel Пэт Гелсингер сообщил Гавковскому, что компания приостанавливает ключевые инвестиции в Европе, включая строительство завода в Польше.

В Польше в последние месяцы активно готовили стратегические инвестиции в полупроводниковую отрасль. Европейская комиссия одобрила заявку Польши на государственную помощь для Intel.

Польское министерство цифровых технологий заявило, что страна открыта для поддержки других инвестиций в полупроводниковую отрасль.

Привлечение Intel в Польшу было одним из ключевых проектов предыдущего правительства во главе с Матеушем Моравецким. Проект планировался как крупнейшая прямая иностранная инвестиция в республике.

В июне 2023 года Intel объявила о выделении 4,6 миллиардов долларов на завод по интеграции и тестированию полупроводников в Менкине недалеко от Вроцлава. Государственная помощь, запланированная на 2024-2026 годы, должна была составить более 7,4 миллиардов злотых (1,85 миллиарда долларов).

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли.



Полупроводниковая промышленность — совокупный набор компаний, занятых в проектировании и производстве полупроводниковых приборов.





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