Казахстан готов решить энергетические проблемы Германии с нефтью

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности страны увеличить экспорт нефти на рынок Германии. Это заявление прозвучало на встрече лидеров государств "Центральная Азия + Германия", которая прошла в Астане.
Токаев подчеркнул, что Казахстан намерен укреплять сотрудничество с Германией и рассчитывает на поддержку немецких партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов.
Президент отметил важность регулярных и доверительных отношений, которые были начаты в Берлине в прошлом году. По его словам, такой диалог способствует развитию экономического взаимодействия и укреплению позиций Казахстана как надежного поставщика энергоресурсов в Европу.
Нефть (из тур. neft, от перс. نفت, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.
Берли́н (нем. Berlin [bɛɐ̯ˈliːn], ) — столица и крупнейший город Германии, первый по населению и второй по площади город Евросоюза.
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