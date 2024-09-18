Казахстан готов решить энергетические проблемы Германии с нефтью

Казахстан готов усилить позиции на энергетическом рынке Европы

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности страны увеличить экспорт нефти на рынок Германии. Это заявление прозвучало на встрече лидеров государств "Центральная Азия + Германия", которая прошла в Астане.

Фото: commons.wikimedia.org by Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21), CC BY-SA 3.0

Токаев подчеркнул, что Казахстан намерен укреплять сотрудничество с Германией и рассчитывает на поддержку немецких партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов.

Президент отметил важность регулярных и доверительных отношений, которые были начаты в Берлине в прошлом году. По его словам, такой диалог способствует развитию экономического взаимодействия и укреплению позиций Казахстана как надежного поставщика энергоресурсов в Европу.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



Берли́н (нем. Berlin [bɛɐ̯ˈliːn], ) — столица и крупнейший город Германии, первый по населению и второй по площади город Евросоюза.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.