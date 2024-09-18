ФАС разоблачила сговор на торгах по нацпроекту "Цифровая экономика"

ФАС выявила сговор на торгах в рамках нацпроекта "Цифровая экономика"

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки сговора на торгах, связанных с реализацией нацпроекта "Цифровая экономика", сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, CC BY-SA 4.0

Внимание ФАС было привлечено к аукциону, проводимому для оказания услуг по организации процессов печати, копирования и сканирования в государственных учреждениях Московской области. Под подозрение попали ГКУ МО "Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий" и компания ООО "Нетворкс".

ФАС обнаружила возможные нарушения антимонопольного законодательства, которые могут быть связаны с заключением антиконкурентного соглашения между вышеупомянутыми организациями. Это соглашение касается контракта на сумму 71,79 миллиона рублей. Примечательно, что дело было возбуждено в рамках межведомственного взаимодействия ФАС с правоохранительными органами, что подчеркивает серьезность нарушений.

Если факт нарушения будет установлен, компании грозят оборотные штрафы, что станет значимым прецедентом в рамках борьбы с нарушениями при реализации государственных проектов.

Уточнения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонопольного законодательства.



Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.



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