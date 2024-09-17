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Российский СПГ снова бьёт рекорды в Европе: Испания удвоила закупки

Евросоюз увеличивает закупки российского СПГ
1:48
Экономика

В июле 2024 года Евросоюз импортировал российский сжиженный природный газ (СПГ) на сумму 565,7 миллиона евро, что стало рекордным показателем с конца зимы. Анализ данных Евростата, проведённый РИА Новости, показал, что объёмы поставок выросли на 13,5% по сравнению как с июнем текущего года, так и с июлем прошлого года.

Евросоюз увеличивает закупки российского СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, CC BY 3.0

Основным покупателем российского газа стала Испания, которая увеличила импорт в 2,3 раза, достигнув 240,8 миллиона евро. Также заметный рост показали Нидерланды, увеличив объём закупок на 25% до 57,2 миллиона евро.

Однако не все страны ЕС увеличили закупки: Франция, второй крупнейший импортер российского СПГ, сократила импорт на 11%, что привело к снижению до 210,4 миллиона евро. Бельгия также уменьшила объёмы закупок вдвое, сократив их до 47,7 миллиона евро.

За первые семь месяцев 2024 года ЕС закупил у России СПГ на сумму четыре миллиарда евро, что ниже прошлогоднего уровня в 5,5 миллиарда евро. Несмотря на уменьшение общей стоимости импорта, доля российского СПГ в европейском рынке увеличилась до 18,6%, по сравнению с 13,3% в прошлом году. Основной причиной этого стало снижение поставок из других стран, которые упали вдвое.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -160 °C для удобства хранения или транспортировки.

Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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