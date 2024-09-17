Не только Москва и Петербург: выяснилось, в каких городах России предлагают самые высокие зарплаты

"Авито": Казань и Новосибирск вошли в топ-15 городов с самыми высокими зарплатами

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Краснодар вошли в топ-15 российских городов, где предлагают самые высокие средние зарплаты, выяснили аналитики сервиса «Авито», изучившие предложения компаний для новых работников. Результаты исследования публикует РБК.

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Эксперты исследовали описания вакансий в крупных городах России. При этом учитывалось, что указанный в объявлениях размер зарплаты может отличаться от номинального, куда входят премии и прочие выплаты.

Выяснилось, что в среднем в России предлагаемый уровень зарплат с 2023 года вырос на 9%, до 67,2 тысячи рублей. Тройку лидеров возглавила Москва, где новым сотрудникам стали предлагать на 8% больше, то есть в среднем 78,2 тысячи рублей. Вторым оказался Санкт-Петербург - рост на 6%, до 70,6 тысячи рублей, третьим - Екатеринбург, где зарплаты выросли на 5%, до 68,3 тысячи рублей.

В топ-15 городов с самыми большими предлагаемыми зарплатами попали:

Казань и Новосибирск - по 67,9 тысячи рублей,

Краснодар - 66,1 тысячи рублей,

Тула - 65,7 тысячи рублей,

Нижний Новгород - 64,1 тысячи рублей,

Самара - 63,6 тысячи рублей,

Тюмень - 63,5 тысячи рублей,

Ростов-на-Дону - 63,2 тысячи рублей,

Воронеж - 62,9 тысячи рублей,

Красноярск - 60,7 тысячи рублей,

Псков - 60,4 тысячи рублей,

Сочи - 60,4 тысячи рублей.

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