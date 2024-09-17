Не только Москва и Петербург: выяснилось, в каких городах России предлагают самые высокие зарплаты

Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Краснодар вошли в топ-15 российских городов, где предлагают самые высокие средние зарплаты, выяснили аналитики сервиса «Авито», изучившие предложения компаний для новых работников. Результаты исследования публикует РБК.
Эксперты исследовали описания вакансий в крупных городах России. При этом учитывалось, что указанный в объявлениях размер зарплаты может отличаться от номинального, куда входят премии и прочие выплаты.
Выяснилось, что в среднем в России предлагаемый уровень зарплат с 2023 года вырос на 9%, до 67,2 тысячи рублей. Тройку лидеров возглавила Москва, где новым сотрудникам стали предлагать на 8% больше, то есть в среднем 78,2 тысячи рублей. Вторым оказался Санкт-Петербург - рост на 6%, до 70,6 тысячи рублей, третьим - Екатеринбург, где зарплаты выросли на 5%, до 68,3 тысячи рублей.
В топ-15 городов с самыми большими предлагаемыми зарплатами попали:
За́работная пла́та (опла́та труда́ рабо́тника) — вознаграждение за труд или участие в работе.
Иссле́дование: в предельно широком смысле — поиск новых знаний или систематическое расследование с целью установления фактов.
Го́род — населённый пункт, имеющий соответствующий статус с учётом численности населения, характера занятий его жителей, географического, экономического, исторического и культурного значения.
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