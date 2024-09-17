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Не только Москва и Петербург: выяснилось, в каких городах России предлагают самые высокие зарплаты

"Авито": Казань и Новосибирск вошли в топ-15 городов с самыми высокими зарплатами
2:04
Экономика

Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Краснодар вошли в топ-15 российских городов, где предлагают самые высокие средние зарплаты, выяснили аналитики сервиса «Авито», изучившие предложения компаний для новых работников. Результаты исследования публикует РБК.

"Авито": Казань и Новосибирск вошли в топ-15 городов с самыми высокими зарплатами
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперты исследовали описания вакансий в крупных городах России. При этом учитывалось, что указанный в объявлениях размер зарплаты может отличаться от номинального, куда входят премии и прочие выплаты.

Выяснилось, что в среднем в России предлагаемый уровень зарплат с 2023 года вырос на 9%, до 67,2 тысячи рублей. Тройку лидеров возглавила Москва, где новым сотрудникам стали предлагать на 8% больше, то есть в среднем 78,2 тысячи рублей. Вторым оказался Санкт-Петербург - рост на 6%, до 70,6 тысячи рублей, третьим - Екатеринбург, где зарплаты выросли на 5%, до 68,3 тысячи рублей.

В топ-15 городов с самыми большими предлагаемыми зарплатами попали:

  • Казань и Новосибирск - по 67,9 тысячи рублей,
  • Краснодар - 66,1 тысячи рублей,
  • Тула - 65,7 тысячи рублей,
  • Нижний Новгород - 64,1 тысячи рублей,
  • Самара - 63,6 тысячи рублей,
  • Тюмень - 63,5 тысячи рублей,
  • Ростов-на-Дону - 63,2 тысячи рублей,
  • Воронеж - 62,9 тысячи рублей,
  • Красноярск - 60,7 тысячи рублей,
  • Псков - 60,4 тысячи рублей,
  • Сочи - 60,4 тысячи рублей.

Уточнения

За́работная пла́та (опла́та труда́ рабо́тника) — вознаграждение за труд или участие в работе.

Иссле́дование: в предельно широком смысле — поиск новых знаний или систематическое расследование с целью установления фактов.

Го́род — на­се­лён­ный пункт, имею­щий со­от­вет­ст­вую­щий ста­тус с учё­том чис­лен­нос­ти на­се­ле­ния, ха­рак­те­ра за­ня­тий его жи­те­лей, гео­гра­фического, эко­но­мического, ис­то­рического и культурного значения.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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