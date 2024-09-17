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Налог на вклады за 2023 год: сколько платить, кто попал под сбор, уведомление от налоговой

Россияне впервые оплатят налог на вклады. Государство получит в казну 100 миллиардов рублей
1:16
Экономика

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать россиянам уведомления о необходимости оплатить налог за процентные доходы по вкладам за 2023 год. Такое отчисление граждане будут выплачивать впервые. Внимание на это обратило издание РБК.

Россияне впервые оплатят налог на вклады. Государство получит в казну 100 миллиардов рублей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как отмечается, в уведомлении от налоговой перечисляются банки, в которых были открыты вклады, сумма процентов по счетам и депозитам, сумма, с которой должен быть уплачен налог.

Налог коснётся россиян, которые размещали деньги на банковских счетах и депозитах в 2023 году и получили процентный доход, превышающий необлагаемую налогом сумму. Его необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года.

По данным газеты "Известия", под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тысяч рублей. Эта сумма образовалась из-за повышения ставки ЦБ с 18 до 19 процентов.

Под сбор подпадет не более 5 процентов вкладчиков, пишет издание. Казна новым налогом будет пополняться на 100 миллиардов рублей ежегодно.с

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
 

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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