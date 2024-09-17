Налог на вклады за 2023 год: сколько платить, кто попал под сбор, уведомление от налоговой

Россияне впервые оплатят налог на вклады. Государство получит в казну 100 миллиардов рублей

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать россиянам уведомления о необходимости оплатить налог за процентные доходы по вкладам за 2023 год. Такое отчисление граждане будут выплачивать впервые. Внимание на это обратило издание РБК.

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Как отмечается, в уведомлении от налоговой перечисляются банки, в которых были открыты вклады, сумма процентов по счетам и депозитам, сумма, с которой должен быть уплачен налог.

Налог коснётся россиян, которые размещали деньги на банковских счетах и депозитах в 2023 году и получили процентный доход, превышающий необлагаемую налогом сумму. Его необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года.

По данным газеты "Известия", под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тысяч рублей. Эта сумма образовалась из-за повышения ставки ЦБ с 18 до 19 процентов.

Под сбор подпадет не более 5 процентов вкладчиков, пишет издание. Казна новым налогом будет пополняться на 100 миллиардов рублей ежегодно.с

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.





Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





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