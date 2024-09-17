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Выяснилось, могут ли обложить новым налогом на вклады зарплатную или пенсионную карту

Экономист исключил обложение зарплатных и пенсионных карт налогом на вклады
1:19
Экономика

Федеральная налоговая служба начала рассылать уведомления о начислении налога на вклады, сообщили СМИ во вторник. Эта новость встревожила некоторых добросовестных налогоплательщиков: не попадут ли под новый налог пенсионные и зарплатные карты, если на них скопилась достаточная сумма?

Экономист исключил обложение зарплатных и пенсионных карт налогом на вклады
Фото: ФНС is licensed under public domain

"Нет, зарплатные и пенсионные карты не облагаются налогом на вклады, даже если на них накопилось значительное количество средств", — успокоил налоговый консультант, кандидат экономических наук Евгений Сивков.

"Данный налог касается только процентного дохода от вкладов и остатков на счетах в банках, то есть дохода, который вы получаете от процентов, начисленных на ваши деньги в банке", — объяснил он "Правде.Ру".

"Сумма процента, который не облагается налогом, определяется как произведение 1 000 000 рублей на максимальную ключевую ставку ЦБ на первое число каждого месяца налогового периода. Налоговая база формируется только из реально полученных процентов, а не из всех денег, лежащих на счете", — подчеркнул Сивков.

Необлагаемая база за прошлый год, за который начали взимать налог, вычисляется по действовавшей на 1 декабря 2023-го ставке ЦБ 15%.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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